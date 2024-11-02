6 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج بوسط غزة

غزة – (أ ش أ)

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين عند مدخل مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، بينهم والد ونجليه، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شاب أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا، ما أدى إلى إصابته بالكتف.

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الشاب المصاب إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي محافظة نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين وسط الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق.