بعد اختطاف مواطن لبناني.. ميقاتي يوجّه بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب‏ ميقاتي يطلب من وزير الخارجية اللبناني تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اختطاف شخص في شمال لبنان، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

‏وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن ميقاتي أجرى اتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في قضية اختطاف اللبناني عماد أمهز.

‏وشدد ميقاتي على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات اختطاف عماد أمهز.

وقالت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" تعليقا على عملية الخطف في البترون، اليوم السبت، إن لا علاقة لها بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن القوات البحرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عماد أمهز العضو بالقوة البحرية لحزب الله بعملية شمالي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أكسيوس، إن جنود تابعين للبحرية الإسرائيلية تمكنوا الليلة الماضية، من خطف عماد أمهز العضو البارز في حزب الله اللبناني حسب قوله.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "تمكن جنود البحرية الإسرائيلية الليلة الماضية من القبض على عماد أمهز - وهو عضو بارز في القوة البحرية لحزب الله في عملية في شمال لبنان".

وتابع أكسيوس: "أمهز احتجز من أجل استجوابه ومعرفة المزيد عن العمليات البحرية لحزب الله".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو لعملية إنزال بحري قامت بها قوة قوامها 25 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البترون في لبنان، وتم اختطاف شخصًا كان داخل شاليه على الشاطئ.

ووفقا لما أعلنته قناة العربية/الحدث، فإن حسابات مؤيدة لحزب الله قالت إنّ قوة بحرية يشتبه أنها إسرائيلية قوامها 25 جنديا نفّذت إنزالاً فجر الجمعة على شاطئ البترون، واختطفت شخصاً لبنانيًّا من شاليه، وهو عنصر في حزب الله.

وقد كشفت مصادر لـ"الحدث" أن عملية الإنزال هذه استهدفت مسؤول "حزب الله" عماد فاضل أمهز.

ومن جانبه قال مصدر أمني لقناة "إم تي في" اللبنانية، "حدوث عملية الخطف في البترون صحيح ونتابع التحقيقات لتحديد الملابسات".

وتابع مصدر عسكري لبناني لموقع "إم تي في"، المخطوف في الإنزال على البترون لا ينتمي الى البحريّة اللبنانيّة ولا الى جهاز أمني رسمي، والتحقيقات جارية لتحديد انتماء الخاطفين في البترون وأسباب الخطف ونشاط المخطوف".

ونشر موقع الجديد اللبناني عن مصدر قوله: "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني، وما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".

ويظهر الفيديو قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جندي بين بحارة وغواصين، قامت بتنفيذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وتتحدث المصادر عن أن عملية الإنزال البحري في البترون استهدفت مسؤول حزب الله عماد أمهز.