روسيا تهدد أمريكا.. واشنطن مخطئة إذا اعتقدت أننا لن نستخدم النووي

وكالات

أكد دميتري ميدفيديف، المسؤول الأمني الكبير والرئيس السابق لروسيا، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حالة تعرض وجودها للتهديد.

وأضاف ميدفيديف: "ما يقوم به الغرب على أراضي أوكرانيا ضد روسيا ليس حربًا بالوكالة، بل هي ببساطة حرب حقيقية".

وقال ميدفيديف في مقابلة صحفية: "يتجادل خصومنا الحاليون بهذه الطريقة: لدينا الحق في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لدينا الحق في إرسال مستشارينا الذين سيقدمون المشورة بشأن كيفية إجراء العمليات العسكرية، وسنقدم لكم إحداثيات المنشآت الروسية التي سيشن المتخصصون لدينا ضربات صاروخية عليها.. هذا في الواقع، في جوهره اعتراف بأن هناك حربًا تُشن ضد روسيا".

جاءت تصريحات ميدفيديف عن استخدام السلاح النووي بعدما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، تمرينًا ضخمًا للقوات النووية للبلاد تضمن إطلاقًا تدريبيًا للصواريخ، في الوقت الذي يجري فيه استعراض القوة النووية وسط تصاعد التوترات مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين، إن التمرينات سوف تكون محاكاة إجراءات كبار المسؤولين لاستخدام الأسلحة النووية، وتتضمن عمليات إطلاق تدريبية لصواريخ باليستية وصواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكد بوتين، الذي استخدم التهديد النووي كوسيلة لردع الغرب عن زيادة دعمه لأوكرانيا، أن الترسانة النووية الروسية تظل "ضامنًا موثوقًا لسيادة البلاد وأمنها".