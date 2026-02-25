إعلان

لإدانته بجريمة قتل.. إندونيسيا تفرج عن أمريكي بعد 11 عامًا في السجن

كتب : مصراوي

11:43 ص 25/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أب)

أفرجت إندونيسيا أمس الثلاثاء، عن رجل أمريكي وقامت بترحيله بعدما أمضى 11 سنة في السجن لإدانته بالقتل العمد لوالدة صديقته حينذاك في جزيرة بالي.

وكان قد تم إصدار حكم بحبس تومي شافير 18 عاما في 2014، بعد إدانته بقتل شيلا فون ويس ماك، والدة هيزر ماك، خلال عطلة، في قضية عٌرفت في بالي بـ " جريمة قتل حقيبة السفر".

وقال فيلوسيا سينجكي راتنا رئيس المكتب الإقليمي في بالي بالمديرية العامة للهجرة إنه تم ترحيل شافير إلى الولايات المتحدة من مطار بالي الدولي مساء أمس الثلاثاء، بعدما أمضى عقوبته وتلقى عدد من الإعفاءات لحسن السلوك.

وكان قد تم العثور على جثة ويس ماك "62 عاما" سيدة المجتمع المقيمة في شيكاغو في صندوق سيارة أجرة متوقفة في منطقة سانت ريجيس بالي في أغسطس 2014.

وتم إلقاء القبض على هيزر ماك، التي كانت تبلغ من العمر 19 عاما حين ذاك وحامل في الأسابيع الأولى، وصديقها شافر الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما حين ذاك، في الجزيرة بعد يوم من العثور على الجثة.

وقضت ماك سبعة أعوام من أصل 10 أعوام في السجن في بالي لمساعدة صديقها في قتل والدتها، وتم ترحيلها في أكتوبر 2021.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل إندونيسيا جزيرة بالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
حوادث وقضايا

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
سفرة رمضان

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دعاء محو الذنوب
فيديوهات رمضان

دعاء محو الذنوب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة