الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على قاعدة جوية عسكرية في كراسنودار

وكالات

أحبط جهاز الأمن الروسي هجوما على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له الأربعاء: "بأنه تم خلال عمليات أمنية، إحباط مخططات لأجهزة استخبارات أوكرانية لتنفيذ عمل إرهابي".

وتابع جهاز الأمن الروسي في بيانه: "كان الهدف من الهجوم أحد المطارات العسكرية الواقعة في إقليم كوبان. وكان المشتبه بهم يعتزمون توجيه ضربة إلى منشأة بنية تحتية ذات أهمية استراتيجية لقدرات البلاد الدفاعية".

وأشار جهاز الأمن في بيانه أنه: "خلال عملية التوقيف، تم ضبط وسائل اتصال ومكوّنات تشير إلى وجود تنسيق مباشر للأعمال من قبل جهات أجنبية. وأكدت الأجهزة الأمنية أن الكشف المبكر عن التهديد حال دون وقوع خسائر بشرية أو إلحاق أضرار بالمعدات الجوية.

وفي الوقت الراهن، تم تشديد الإجراءات الأمنية في الموقع، بينما تواصل الفرق المختصة تنفيذ عمليات تفتيش إضافية للكشف عن أي شركاء محتملين.