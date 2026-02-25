إعلان

الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على قاعدة جوية عسكرية في كراسنودار

كتب : مصراوي

11:03 ص 25/02/2026

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أحبط جهاز الأمن الروسي هجوما على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له الأربعاء: "بأنه تم خلال عمليات أمنية، إحباط مخططات لأجهزة استخبارات أوكرانية لتنفيذ عمل إرهابي".

وتابع جهاز الأمن الروسي في بيانه: "كان الهدف من الهجوم أحد المطارات العسكرية الواقعة في إقليم كوبان. وكان المشتبه بهم يعتزمون توجيه ضربة إلى منشأة بنية تحتية ذات أهمية استراتيجية لقدرات البلاد الدفاعية".

وأشار جهاز الأمن في بيانه أنه: "خلال عملية التوقيف، تم ضبط وسائل اتصال ومكوّنات تشير إلى وجود تنسيق مباشر للأعمال من قبل جهات أجنبية. وأكدت الأجهزة الأمنية أن الكشف المبكر عن التهديد حال دون وقوع خسائر بشرية أو إلحاق أضرار بالمعدات الجوية.

وفي الوقت الراهن، تم تشديد الإجراءات الأمنية في الموقع، بينما تواصل الفرق المختصة تنفيذ عمليات تفتيش إضافية للكشف عن أي شركاء محتملين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوم إرهابي إقليم كراسنودار مطار عسكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد التخطيط لها في "رأس الأفعى".. ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟
دراما و تليفزيون

بعد التخطيط لها في "رأس الأفعى".. ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟
بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام القادمة
أخبار وتقارير

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام القادمة
الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا
أخبار مصر

الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية