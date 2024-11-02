كوريا الجنوبية وكندا تدينان نشر بيونج يانج قوات في روسيا وتناقشان تعزيز التعاون الدفاعي

سول/أوتاوا- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع في سول اليوم السبت إن وزيري دفاع كوريا الجنوبية وكندا أدانا نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما خلال اجتماع ثنائي.

وخلال المحادثات التي أجريت في وزارة الدفاع الوطني الكندية في أوتاوا يوم أمس الجمعة (بالتوقيت الكندي)، أدان وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون ونظيره الكندي بيل بلير بشدة إرسال القوات ووصفاه بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة و"عمل غير قانوني" يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وبقية العالم، وتعهدا بالعمل بشكل وثيق مع المجتمع العالمي ردا على ذلك،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويأتي الاجتماع في ظل مخاوف دولية متزايدة بشأن تحالف بيونج يانج العسكري المتوسع مع موسكو.

وقالت الولايات المتحدة أول أمس الخميس إن هناك 10 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا، من بينهم 8000 في منطقة كورسك على خط المواجهة الغربي للبلاد للدخول في القتال ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأكد كيم على أهمية استمرار التعاون بين البلدين وشدد بلير على أهمية كوريا الجنوبية الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ودعا إلى توسيع التعاون الدفاعي لتعزيز "النظام الدولي القائم على القواعد.

واتفق الوزيران أيضا على البحث عن المزيد من الفرص لتوسيع التعاون في مجالات صناعة الدفاع وعلوم وتكنولوجيا الدفاع، بهدف إنشاء نموذج شراكة متبادل المنفعة لكلا البلدين، وفقا للوزارة.