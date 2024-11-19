البنتاجون: روسيا اختارت التصعيد في الحرب بعد إشراك جنود من كوريا الشمالية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن روسيا اختارت التصعيد في الحرب عبر إشراك جنود من كوريا الشمالية، مؤكدة أن هذا يجعل تلك القوات هدفًا في أرض المعركة.

وأضافت الوزارة، أنها تعمل لضمان تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه للقتال، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مؤشرات تدل على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مشددة على التزام الإدارة الأمريكية بدعم أوكرانيا لاستعادة سيادتها على أراضيها.

وفيما يخص الشرق الأوسط، أكدت البنتاجون أنها ترغب في رؤية وقف لإطلاق النار على الحدود الشمالية لإسرائيل قبل النظر في أي جهود لدعم الجيش اللبناني.

وأشارت وزارة الدفاع إلى ضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أنها تعمل مع إسرائيل لمعالجة هذه المسألة.

وكشفت الوزارة أن نحو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية ينتشرون حاليًا مع القوات الروسية في منطقة كورسك بأوكرانيا، مع توقع اشتراكهم في العمليات القتالية قريبًا.