بعد ألف يوم من الحرب.. الرئيس الأوكراني يطالب بالسلام (فيديو)

القاهرة- مصراوي

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بإحياء ذكرى مرور ألف يوم على بدء الهجوم الروسي الشامل لبلاده، داعيا إلى دفع موسكو نحو "سلام عادل".

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الأوروبي، لتوجيه الشكر لمؤيدي أوكرانيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتقر إلى "الدافع الحقيقي" للدخول في مفاوضات سلام حقيقية.

ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أشد على السفن الروسية التي تنقل النفط، وإرسال المزيد من الأسلحة لضرب الأهداف العسكرية الروسية مثل مستودعات الذخيرة، لدفع بوتين نحو طاولة المفاوضات.

Today, I addressed the participants of an extraordinary session of the European Parliament marking the 1,000th day of Russia’s full-scale invasion of Ukraine.



Every “today” is the best moment to push Russia harder. It is clear that without certain key factors, Russia will lack… pic.twitter.com/etKlasOmtg