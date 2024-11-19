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بعد ألف يوم من الحرب.. الرئيس الأوكراني يطالب بالسلام (فيديو)

04:44 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

فولوديمير زيلينسكي

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القاهرة- مصراوي

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بإحياء ذكرى مرور ألف يوم على بدء الهجوم الروسي الشامل لبلاده، داعيا إلى دفع موسكو نحو "سلام عادل".

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الأوروبي، لتوجيه الشكر لمؤيدي أوكرانيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتقر إلى "الدافع الحقيقي" للدخول في مفاوضات سلام حقيقية.

ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أشد على السفن الروسية التي تنقل النفط، وإرسال المزيد من الأسلحة لضرب الأهداف العسكرية الروسية مثل مستودعات الذخيرة، لدفع بوتين نحو طاولة المفاوضات.

وحذر الرئيس الأوكراني من أن بوتين، في سعيه لتحقيق النصر، قد يزيد عدد القوات الكورية الشمالية المنتشرة على حدود أوكرانيا من 11 ألفا إلى 100 ألف جندي.

كما انتقد زيلينسكي، في رسالة موجهة بشكل خاص للمستشار الألماني أولاف شولتس، القادة الأوروبيين بسبب تركيزهم على الفوز بالانتخابات "على حساب أوكرانيا" بينما يركز بوتين على كسب الحرب.

وقال: "ألف يوم من الحرب تشكل تحديا ضخما"، مشيدا بإنجاز الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الدفاع عن القيم التي يتحلون بها.

واختتم زيلينسكي كلمته، وسط تصفيق من نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في الجلسة الخاصة، قائلا: "تستحق أوكرانيا أن تجعل العام المقبل عام السلام".

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا موسكو
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