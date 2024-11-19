السعودية تؤكد خطورة تصريحات إسرائيل بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الرياض- (د ب أ)

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، خطورة تصريحات إسرائيل بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، ورفضت في الوقت نفسه، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "جلسة مجلس الوزراء، تابعت مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وشددت الجلسة "على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف الوزير الدوسري أن" مجلس الوزراء جدّد التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها".

وقال الوزير إن هذه التصريحات "تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".

وتناولت الجلسة مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية، بحسب وزير الإعلام السعودي.