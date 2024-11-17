في أعقاب هجوم روسي على أوكرانيا.. بولندا تنشر صواريخ اعتراضية

وارسو - (د ب أ)

نشرت بولندا صواريخ اعتراضية في أعقاب هجوم جوي روسي ضخم على أوكرانيا بالصواريخ وقذائف موجهة وطائرات مسيرة.

وأعلنت قيادة الجيش البولندي في وارسو على منصة "إكس" أنه تم وضع أنظمة الاستطلاع الرادارية وأنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى ليلة الأحد، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان الأمن في المناطق الحدودية المتاخمة للمناطق المعرضة للخطر في أوكرانيا.

وتنشر بولندا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، طائرات مقاتلة عند كل هجوم كبير على غرب أوكرانيا. وفي هذه الحالة يتم في المعتاد استخدام الطائرات المقاتلة التابعة لشركاء الناتو لتقديم الدعم.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد حرب عدوانية روسية منذ فبراير2022. وأصبحت بولندا عضوة في الناتو منذ عام 1999.

وفي نوفمبر 2022، أصاب صاروخ بلدة برزوفودوف البولندية، ما أسفر عن مقتل شخصين. وتقع البلدة على بعد ستة كيلومترات فقط من الحدود مع أوكرانيا. وبعد الواقعة افترض الغرب بسرعة أن صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات قد سقط هناك، والذي كان يستخدم لدرء هجمات روسية. وفور وقوع الانفجار تكهنت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بصاروخ روسي.