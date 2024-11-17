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كييف: روسيا تشن هجوما هائلا بالصواريخ والمسيرات على عدة جبهات أوكرانية

11:24 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

اطلاق صواريخ

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كييف - (د ب أ)

أعلنت كييف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن هجوما هائلا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في عدة أنحاء في أوكرانيا، بما في ذلك كييف وأوديسا.

وقالت السلطات إن النيران اندلعت في مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أعلنت السلطات عن وقوع انفجارات في زابوريجيا ودنيبرو وكريفي ريه وأوديسا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على أهداف في عدة أنحاء في أوكرانيا، بما في ذلك من قبل قاذفات استراتيجية.

كما ذكرت تقارير، في وقت سابق، أن روسيا نشرت عشرات الطائرات المسيرة القتالية.

وتم قطع الكهرباء، في عدة مناطق، كإجراء احترازي لمنع زيادة محتملة في الأحمال على شبكة الكهرباء إذا تعرضت منشآت الطاقة للقصف.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وقوع هجوم هائل على منظومة الكهرباء في أوكرانيا.

وتواجه القوات المسلحة الأوكرانية مهمة هائلة في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث يتشكل هجوم مضاد من قبل موسكو في منطقة كورسك غربي روسيا، التي تحتلها القوات الأوكرانية جزئيا، ويعاني الجنود الأوكرانيون في الشرق بالقرب من حافة منطقة دونباس من المزيد من الانتكاسات في شكل خسائر إقليمية.

وقال خبراء عسكريون غربيون وأوكرانيون، إن روسيا حشدت بالفعل نحو 50 ألف جندي للهجوم المضاد في كورسك، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف مقاتل من كوريا الشمالية.

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