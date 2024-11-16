نتنياهو وكاتس يوافقان على رفع وتيرة الضربات بلبنان
09:10 م السبت 16 نوفمبر 2024
وكالات
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مبنى في منطقة الكرمل بالمدينة أصيب بشكل مباشر، فضلا عن أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات.
كما أكد موقع يسرائيل هيوم انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة للقصف الصاروخي من لبنان.
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