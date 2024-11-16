نتنياهو وكاتس يوافقان على رفع وتيرة الضربات بلبنان

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مبنى في منطقة الكرمل بالمدينة أصيب بشكل مباشر، فضلا عن أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات.

كما أكد موقع يسرائيل هيوم انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة للقصف الصاروخي من لبنان.