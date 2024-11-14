بتعاون روسي غربي.. تفاصيل زيارات سرّية تمهّد لوقف إطلاق النار في لبنان

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن محادثات بمقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ركزت على اقتراح إسرائيلي بوقف إطلاق النار بلبنان.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان يشمل تعاونا غربيا روسيا، موضحين أن شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.

ولفت مسؤول إسرائيلي، إلى أن الجيش اللبناني سيتولى المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوما بإشراف أمريكي بريطاني.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الخطط قيد الإعداد لتكثيف العمليات البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات.

وأكد مسؤول أمريكي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يزال منخرطا مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن عملية وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن العمل على التوصل إلى اتفاق محتمل ما يزال يجري من قبل فريق بايدن وهناك تقدم.

ونوّه مسؤول إسرائيلي، إلى أن الاقتراح يدعو روسيا إلى منع حزب الله من إعادة التسلح عبر الطرق البرية السورية، لافتا إلى أن مسؤولين روس زاروا إسرائيل في 27 أكتوبر الماضي لمناقشة الخطة.

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار روسيا سرا لمزيد من المناقشات.

وذكر مسؤول أمريكي، أن روسيا لن تشارك في تنفيذ أو الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.