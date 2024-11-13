مسؤول إسرائيلي: محادثات ترتيب إنهاء القتال ضد حزب الله بمراحلها النهائية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول كبير، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع واشنطن بشأن ترتيب إنهاء القتال ضد حزب الله اللبناني في مراحلها النهائية.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يعرض المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين اتفاق وقف إطلاق النار على لبنان خلال أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني علي حسن خليل، إن المسؤولين اللبنانيين توافقوا سابقا مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين على صيغة اتفاق يتم عرضها على إسرائيل.

وأكد خليل في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه لم تصلهم أي ملاحظات ولا ردود بشأن الصيغة التي ناقشوها، كما أنه لم يحصل أي اتصال جديد بين هوكستين ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وأوضح خليل، أن الحكومة اللبنانية تنتظر الحصول على مسودة جديدة تتضمن صيغة اتفاق، مشيرا إلى أن موقف لبنان واضح وهو الالتزام بالقرار 1701 بكل بنوده من الطرفين، كما أن لبنان يتمسك بالآليات المضمنة بالقرار بما فيها مراقبة التنفيذ.

وأوضح خليل أن الحكومة اللبنانية لا تمانع مشاركة أمريكية وفرنسية في مراقبة وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنها لا تتحفظ كذلك على التطبيق الدقيق والحرفي للقرار 1701.

وشدد خليل على أن الموقف اللبناني موحد بشأن الالتزام بالقرار 1701 ويتم التنسيق مع المقاومة في هذا الشأن، منوّها إلى أن حزب الله عبّر على أكثر من مستوى عن التزامه بالقرار 1701.

وأشار المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني، إلى أن حزب الله أكد الالتزام بكل بنود القرار 1701 لكن إسرائيل تحاول فرض شروط أخرى، مؤكدا أنه لن يقبل أي لبناني بأن يكون لإسرائيل حرية الحركة في لبنان.

ولفت خليل، إلى أن باستطاعة إسرائيل مواصلة القتل لكن ذلك سيعمق أزمتها أكثر، موضحا أن "العدو لم يستطع بعد 50 يوما احتلال أي أرض لبنانية".

وأضاف "العدو يستطيع ارتكاب مجازر لكن لا يمكنه إحداث أي تبديل في الموقف اللبناني"