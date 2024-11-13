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بايدن يلتقي ترامب في البيت الأبيض

08:22 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جو بايدن ودونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وأخبر الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما، أنه يتطلع إلى "انتقال سلس" في يناير، مضيفًا أنه "سيتأكد" من استيعاب سلفه وخليفته أثناء استعادته البيت الأبيض في يناير.

وقال بايدن بينما كان ترامب يجلس بجانبه في المكتب البيضاوي: "حسنًا، سيدي الرئيس المنتخب، الرئيس السابق دونالد. تهانينا!" ثم تصافح الاثنان.

فيما أجاب ترامب على بايدن: "السياسة صعبة، وهي، في كثير من الحالات، ليست عالمًا لطيفًا للغاية، لكنها عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

والتقى كلا من الرئيس الأمريكي والذي ستنتهي ولايته في يناير المقبل، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

دونالد ترامب جو بايدن البيت الأبيض
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