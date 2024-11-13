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ترامب يعود إلى واشنطن للقاء بايدن وأعضاء الكونجرس من الجمهوريين

05:26 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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قاعدة أندروز المشتركة، ولاية ماريلاند - (أ ب)

عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن لعقد لقاءات مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وأيضا مع أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال، الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأربعاء المقبل قضايا خاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية وملفات متعلقة بالشأن المحلي.

وأوضح سوليفان، أن بايدن سيستعرض خلال لقائه ترامب الأربعاء رؤيته المتعلقة بأوربا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشار سوليفان، إلى أن واشنطن ستصدر قرارا خلال الأسبوع الجاري بشأن التقدم الذي أحرزته إسرائيل فيما يتعلق بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وزعم مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن حركة حماس وليست إسرائيل هي التي تحول الآن دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

دونالد ترامب ترامب يعقد لقاءات مع الرئيس بايدن الحزب الجمهوري في الكونجرس ترامب يعود إلي واشنطن
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