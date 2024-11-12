البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

وكالات

أفاد البيت الأبيض بأن إسرائيل قد اتخذت خطوات استجابةً للمطالب الأمريكية بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف البيت الأبيض قائلاً: "ما نراه في غزة مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني"، موضحا أن هناك طرقًا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، حيث تشارك قطر ومصر بقوة في تلك الجهود.

وتابع البيت الأبيض: "نرغب في مواصلة الجهود مع الأطراف كافة للوصول إلى حل".