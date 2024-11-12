إعلان

البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

11:01 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مصر وقطر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفاد البيت الأبيض بأن إسرائيل قد اتخذت خطوات استجابةً للمطالب الأمريكية بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف البيت الأبيض قائلاً: "ما نراه في غزة مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني"، موضحا أن هناك طرقًا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، حيث تشارك قطر ومصر بقوة في تلك الجهود.

وتابع البيت الأبيض: "نرغب في مواصلة الجهود مع الأطراف كافة للوصول إلى حل".

مصر وقطر حماس الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبرص تعلن استخدام البنية التحتية لمصر لتصدير الغاز الطبيعي

إعلان

إعلان

عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة