منظمات إغاثة أمريكية: إسرائيل تسببت بظروف تقترب من المجاعة بغزة

وكالات

أفادت منظمات إغاثة أمريكية بأن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها القانونية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين في غزة.

وأوضحت أن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات أدت إلى تفاقم الوفيات ومعاناة المدنيين بشكل كبير، مشددة على ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية تقصيرها في توفير كميات كافية من الغذاء والدواء للمحتاجين، مما أسفر عن أوضاع شبه مجاعة لأكثر من 800 ألف مدني في مختلف أنحاء القطاع.