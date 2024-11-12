هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحقق في 16 هجومًا شنه في غزة حتى 2 نوفمبر

(مصراوي)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر، قولها إن الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كان قد قُتل المئات شمالي قطاع غزة بشكل يمثل انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت الصحيفة العبرية، بحسب المصادر، أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل في غزة.

وتابعت هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي قرر التحقيق في ما لا يقل عن 16 هجومًا شنه بين 21 أكتوبر و2 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في بيت حانون شمالي قطاع غزة إثر تكثيف جيش الاحتلال للعمليات العسكرية بعد وصول المساعدات لشمالي القطاع.