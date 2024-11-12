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الإمارات: مصرع طيار وفقدان آخر في حادث طائرة تدريب

03:25 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الامارات

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الفجيرة (الإمارات) - (د ب أ)

أعلنت السلطات الإماراتية مصرع طيار وفقدان آخر في حادث طائرة تدريب.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن تعرض طائرة تدريب لحادث بعد فقدان الاتصال مع شاشات الرادار عقب إقلاعها بحوالي 20 دقيقة وكان على متنها مدرب وطالب من جنسية أجنبية.

وتم العثور على جثة الطيار المدرب على سواحل إمارة الفجيرة، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على الطيار المتدرب وجسم الطائرة.

وأكدت الهيئة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة سير عمليات البحث والإنقاذ وأكدت أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب وقوع الحادث، والإعلان عن أية مستجدات حال توفرها.

الإمارات الفجيرة حادث طائرة
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