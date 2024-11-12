استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم طفلان وامرأة بغارات إسرائيلية

دير البلح (قطاع غزة) - (أ ب)

قال مسؤولون طبيون في غزة، إن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا، بينهم طفلان وامرأة، معظمهم في المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل.

وقد ضربت إحدى الغارتين كافتيريا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، فيما تسمى بمنطقة المواصي الإنسانية غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا على الأقل بينهم طفلان، بحسب ما قاله مسؤولون في مستشفى ناصر، حيث تم نقل الضحايا.

فيما ضربت غارة أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، منزلا بمخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، بحسب مستشفى العودة، الذي استقبل الضحايا، كما أسفرت الغارة عن إصابة 11 آخرين.