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‌‏تقارير: حزب الله موافق على عدم التسلح مجددا لإنهاء الحرب الجارية

07:29 م الأحد 10 نوفمبر 2024

حزب الله

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وكالات

قالت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إن الجماعة اللبنانية الموالية لإيران موافقة على عدم التسلح مجددا.

‌‏وأشارت مصادر سياسية في تصريحات لقناة "الحدث"، إلى أن قرار الاتفاق مرتبط بموافقة إيران على وقف الجولة العسكرية الحالية بلبنان.

وأمس السبت، قالت القناة 13 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هناك تقديرات بأن أكثر من 90% من العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان قد انتهت، لافتة كذلك إلى أن هناك تقديرات بأن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سياسي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات سلاح الجو قصفت اليوم بنى تحتية لحزب الله في صور وبعلبك، كما قصف خلال اليومين الماضيين 100 هدف في مناطق مختلفة في لبنان.

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