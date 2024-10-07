ألمانيا تحيي ذكرى القتلى الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر

برلين- (د ب أ)

عقب مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، تُحيي برلين وعدد من المدن الألمانية ذكرى قتلى الهجوم.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قداسا متعدد الأديان في كنيسة القيصر فيلهلم (الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي) في حي شارلوتنبورج ببرلين، كما يعتزم أيضا التحدث إلى الحاضرين. وعقب ذلك يعتزم المشاركون في القداس السير في طريق تذكاري هادئ إلى مركز الجالية اليهودية القريب في شارع فاساننشتراسه، حيث يقام أمام المركز فعالية أخرى لإحياء الذكرى (الساعة السادسة والنصف مساء).

وفي هامبورج من المقرر إقامة مراسم لإحياء الذكرى في كنيس "هوهه فايده" اليهودي (الساعة 25 ,7 مساء)، ويعتزم المستشار أولاف شولتس إلقاء كلمة خلال هذه الفعالية.

من المتوقع أن تحضر رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ وبافاريا العليا شارلوته كنوبلوخ، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، ورئيس الأساقفة الكاثوليكي الكاردينال راينهارد ماركس فعالية تذكارية (6 مساء) في معبد أوهيل جاكوب اليهودي في ميونخ.

ومن المقرر أيضا تنظيم فعاليات تذكارية في العديد من المدن الأخرى. وفي نفس الوقت سيُجرى تنظيم مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في عدة مدن.

وفي 7 أكتوبر 2023 شنت حركة حماس وجماعات أخرى هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص هناك، وأسروا حوالى 250 آخرين كأسرى في قطاع غزة، وفي أعقاب ذلك شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة لا تزال مستمرة وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 41 ألفًا و800 فلسطيني .