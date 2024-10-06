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إعلام إيراني: إغلاق المجال الجوي هدفه تهيئة الأرضية لرد حاسم على أي عدوان إسرائيلي

10:43 م الأحد 06 أكتوبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

كشف موقع "نور نيوز" الإيراني، مساء الأحد، أن إغلاق المجال الجوي للبلاد الليلة هدفه تهيئة الأرضية لرد حاسم على أي عدوان إسرائيلي.

وأوضح الموقع الإيراني أنه "لا شك أن تعليق الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية حتى صباح الاثنين هو أكثر من مجرد إجراء احترازي ضد احتمال ارتكاب شر من قبل الكيان الصهيوني، حيث يوفر الأسس اللازمة لتنفيذ خطة الرد القاسي، وفي حال لزم الأمر استهداف 35 نقطة استراتيجية في عمق الأراضي المحتلة".

وقالت وكالة "مهر" نقلا عن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إنه تم إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية من الليلة إلى صباح الاثنين.

وصرّح مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل "جاهزة تماما"، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.

وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها".

وأكد هذا المصدر المطلع أن "بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض".

وبحسب تسنيم، استهدف الحرس الثوري أجزاء مختلفة من الأراضي المحتلة بـ 200 صاروخ باليستي في 1 أكتوبر ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر مرورها عبر الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وفي هذه العملية، كانت ثلاث قواعد جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية، وفقا للوكالة.

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