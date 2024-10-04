حزب الله يستهدف مدينة ‏صفد وآليات وجنود إسرائيليين في سهل مارون الراس

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مدينة ‏صفد بالصواريخ، واستهدفوا وقوة آليات وجنود إسرائيليين في سهل بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، كما استهدفوا موقع رويسات العلم الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره قصفوا مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، وفي بيان ثان أعلن الحزب استهداف قوة ‏لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.‏

وفي وبيان ثالث أعلن حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة أنه استهدف اليوم الجمعة دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية الإسرائيلي ومرابض مدفعية إسرائيلية في جنوب كريات شمونة وقاعدة إيلانيا الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان ثان أعلن الحزب أنه استهدف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية.

وفي بيان ثالث قال حزب الله إنه قصف قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان سابق أن عناصره قصفوا صباح اليوم الجمعة شمال حيفا بالصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





