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ميقاتي يُطالب بالتحقيق في سقوط صاروخ على جنود نمساويين جنوبي لبنان

02:24 م الخميس 31 أكتوبر 2024

نجيب ميقاتي

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(وكالات)

طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، من وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر للكتيبة النمساوية التابعة لقوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل جنوبي لبنان.

وأدان ميقاتي، الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، مشيدًا بدورها في حفظ الأمن والاستقرار جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الدفاع النمساوية، قد أعلنت في وقت سابق، إصابة 8 من جنوده في استهداف جنوبي لبنان، دون أن توجه الاتهامات لجهة معينة بالتورط في الهجوم.

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