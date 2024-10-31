بسبب وصفها المقاومين بـ"مقاتلي الحرية".. الداخلية الإسرائيلية تلغي تعاونها مع "هآرتس"

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت وقف تعاونها مع صحيفة "هآرتس" بسبب تصريحات ناشرها التي وصف فيها مقاتلي المقاومة الفلسطينية بـ"مقاتلي الحرية".

وخلال كلمة في مؤتمر عُقد بلندن، قال ناشر صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس شوكين، إن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يوصف سوى بأنه "نكبة" جديدة يعيشها الفلسطينيون، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح عبء على جميع الأطراف.

إلى جانب ذلك، وصف شوكين المقاومة الفلسطينية بأنها "نضال من أجل الحرية"، وهو ما يتعارض مع مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تصف حركات المقاومة بأنها "إرهابية".

وأكد شوكين أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، يتطلب موقفا دوليا حاسما، مطالبا بفرض عقوبات على قادة الاحتلال الإسرائيلي "الذين يعرقلون الحقوق الفلسطينية".