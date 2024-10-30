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بعد انتخابه.. نعيم قاسم يشكر مجلس شورى حزب الله لاختياره خلفًا لحسن نصرالله

04:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

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(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن المقاومة أمام تضحيات كثيرة لكنها واثقة في أن النصر سيكون حليفها.

جاء ذلك بعد إعلان الحزب، انتخاب قاسم رسميا أمين عام أمس الثلاثاء.

وأعرب نعيم قاسم عن شكره، لقيادة شورى الحزب لاختياره لما أسماه بـ "الحمل الثقيل"، مشيرًا إلى أن برنامج عمله سيكون "استمرار نهج الأمين العام السابق حسن نصر الله".

وعن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال قاسم، إن يحيى السنوار أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق.

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن المقاومة ستبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة، مضيفًا أن المقاومة وجدت "لتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية".

حزب الله اللبناني نعيم قاسم مجلس شورى حزب الله
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