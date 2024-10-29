من هو نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني؟

كتبت- سلمى سمير:

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، رسميًا انتخاب النائب الأول لحسن نصر الله، أمينًا عام للحزب، وذلك بعد أن تولى مهام رئاسة الحزب منذ اغتيال نصر الله في آواخر سبتمبر الماضي.

منذ ذلك الحين، تولى قاسم مسألة الإدلاء ببيانات الحزب وإدارة شؤونه من مكان سري لا يعرفه أحد ولم يصل الجيش الإسرائيلي إليه حتى الآن.

من هو نعيم قاسم؟

جاء انتخاب قاسم خلفًا لنصر الله بعد 32 عامًا تولى فيهم الأخير رئاسة الحزب وزمام الأمور خلال الحرب مع إسرائيل حتى مقتله في غارة مساء الجمعة 26 سبتمبر الماضي، ليتولى قاسم منذ حينها إدارة شؤون الحزب حتى انتخابه اليوم مع ظهوره كأبرز المرشحين.

ولد نعيم قاسم في بيروت عام 1953، وتلقى تعليمه في المدارس الشيعية لدراسة المذهب الشيعي، قبل أن يلتحق بالجامعة اللبنانية لدراسة الكيمياء في كلية التربية، حيث تخرج في عام 1977.

انضم قاسم إلى حركة أمل خلال الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات، وتدرج في المناصب داخل الحركة، حيث شغل منصب نائب المسؤول الثقافي المركزي، ثم مسؤول العقيدة والثقافة، كما انضم إلى مجلس قيادة الحركة قبل أن يستقيل عام 1979، بعد عام من اختفاء مؤسس الحركة موسى الصدر في ليبيا.

في عام 1982، انضم نعيم قاسم إلى مجلس شورى حزب الله بعد تأسيسه، وشغل منصب نائب الأمين العام للحزب عباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل في عام 1992، ليتسلم حسن نصر الله قيادة الحزب بعده، واستمر قاسم في منصبه كنائب لنصر الله، إضافة إلى توليه عدة مسؤوليات أخرى داخل الحزب، منها تنظيم الانتخابات النيابية وتنسيق عمل الحزب داخل الحكومة اللبنانية، وبرز اسمه مؤخراً كأحد أبرز المرشحين لخلافة حسن نصر الله في قيادة حزب الله.