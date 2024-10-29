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البرلمان الإسرائيلي يقر قانونين قد يمنعان الأونروا من العمل في غزة

11:04 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

البرلمان الإسرائيلي

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وكالات

أقر البرلمان الإسرائيلي قانونين قد يمنعان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، من مواصلة عملها.

ويحظر القانونان عمل وكالة أونروا، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة، التي تزعم إسرائيل أنها مخترقة من جانب حماس. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.

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