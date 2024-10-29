الأمين العام للأمم المتحدة يحذر إسرائيل من حظر عمل "الأونروا"

نيويورك- (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ربما تمنع من مواصلة أداء عملها المكلفة به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تم تنفيذ قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي.

ووصف جوتيريش عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "ضروري"، وقال إن تنفيذ القوانين "يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف في بيان صدر يوم الاثنين: "لا يوجد بديل للأونروا".

وتأسست الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الذين فروا أو تم طردهم من منازلهم قبل وأثناء حرب 1948 التي تلت الإعلان عن تأسيس إسرائيل، بالإضافة إلى أحفادهم.

وتحظر القوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين، والتي لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، على الأونروا العمل على الأراضي الإسرائيلية، وتقطع العلاقات مع الوكالة وتعلنها كمنظمة إرهابية.

وتم إقرار القانونين في ظل أزمة إنسانية متصاعدة في غزة، التي دخلت في السنة الثانية من الانتقام العسكري الإسرائيلي بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

ودعا جوتيريش إسرائيل "للعمل بما يتماشى مع التزاماتها" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.

وأكد جوتيريش أن "التشريع الوطني لا يمكن أن يغير تلك الالتزامات". وقال إن تنفيذ القوانين سيكون له تأثير سلبي على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى الأمن والسلام بشكل أوسع في المنطقة.