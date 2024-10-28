الجيش الإسرائيلي يعلن قرارا مهما بشأن قواته في شمال غزة

وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصادر أمنية أن الجيش قام بتقليص عدد القوات المشاركة فى العملية العسكرية فى جباليا وشمال القطاع، حيث تم إخراج اللواء 460، فيما سيستمر لواء جفعاتي ولواء الدروع 401 بالعمل فى المنطقة.

كما أنهى الجيش عمليته فى مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا بعد أن حاصره اللواء 460 المدرع.

ثم قامت قوات من وحدة "شييطت 13" بمداهمة المشفى وإجراء عمليات بحث وتفتيش.

والجمعة قال مسؤولون في قطاع الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان، وهو أحد 3 مرافق طبية تكافح للعمل في المنطقة.

وقبل مداهمة جيش الاحتلال، قال مسعفون إن ما لايقل عن 600 شخص كانوا في المستشفى، منهم مرضى ومرافقون لهم.