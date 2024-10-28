ترامب يتهم منافسته كامالا هاريس بتدمير الولايات المتحدة

واشنطن- (أ ش أ)

اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بـ "تدمير الولايات المتحدة".

وحث ترامب ـ أمام حشد في ساحة "ماديسون سكوير جاردن" الشهيرة ـ سكان نيويورك على المشاركة في الانتخابات، متوعدا بأنه سيطلق أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن ترامب تعهد بأنه سيقوم ببناء أعظم اقتصاد في تاريخ العالم حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.