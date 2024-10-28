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البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروعي قانونين لتقييد عمل "الأونروا"

09:48 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

البرلمان الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

من المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا" بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

ومن جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على الخطة بشدة.

وكان قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن "يعوّق" الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف جوتيريش أن القانون "سيكون بمثابة كارثة تحل على مأساة تامة قائمة بالفعل".

البرلمان الإسرائيلي الأونروا اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل أنطونيو جوتيريش
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