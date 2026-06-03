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أمن القاهرة ينقذ 4 أشخاص احتُجزوا داخل مصعد بالتجمع الأول

كتب : علاء عمران

11:48 ص 03/06/2026

احتجاز داخل مصعد

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استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة 4 أشخاص احتجزوا داخل مصعد أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

إنقاذ 4 أشخاص علقوا داخل مصعد

وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى محل البلاغ، وتم التعامل مع الموقف واستخراج الأشخاص المحتجزين من داخل المصعد بأمان، دون وقوع أي إصابات بينهم.

إشادة واسعة بسرعة تحرك الأمن

ولاقت سرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتدخلها الفوري إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سرعة التحرك والتعامل المهني مع البلاغ، بما أسهم في إنقاذ المحتجزين وإخراجهم سالمين.

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