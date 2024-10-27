بعد عملية تل أبيب.. وقوع حادث دهس آخر قرب قرية حزما

(وكالات)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وقوع محاولة لدهس جنود إسرائيليين قرب قرية حزما في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيانها أن الحادث لم يُسفر عن إصابات، وأن قوات الأمن تمكنت من استهداف الشخص الذي نفذ العملية مباشرة، مضيفة أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي انتشرت في الموقع لتأمين المنطقة.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من وقوع عملية دهس أخرى حيث اصطدمت شاحنة بمجموعة من المسافرين في محطة للحافلات بمنطقة جليلوت شمال تل أبيب، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بعضها وصفت بالخطيرة.