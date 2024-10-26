المستشار الألماني يدعو إيران إلى ضبط النفس

نيودلهي- (د ب أ)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران إلى ضبط النفس، بعد الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على مواقع عسكرية، خلال الليل.

وقال شولتس، خلال زيارته إلى مدينة جوا الهندية "لا يتعين أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد، مع ردود الفعل التصعيدية الضخمة التي تحدث الآن، لكن ينبغي أن ينتهي الآن، حتى يمكن إتاحة فرصة للتنمية السلمية في الشرق الأوسط".

وأضاف أن الإجراء الأهم الآن هو قبول جميع الأطراف للمقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى هناك.