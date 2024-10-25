الهند والصين تبدآن عملية فك الاشتباك بين قواتهما بمناطق النزاع الحدودي

نيودلهي- (د ب أ)

بدأت الهند والصين عملية فك الاشتباك بين قواتيهما عند نقطتي الاشتباك في سهول ديمشوك وديبسانج في الجزء الشرقي من منطقة لاداخ شمال الهند، حسبما ذكرت مصادر رسمية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة برس ترست أوف إندياالهندية للأنباء أن هذه العملية تأتي في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين البلدين بشأن تسيير الدوريات وفك الاشتباك بين القوات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق لاداخ، وهو تقدم كبير لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت المصادر إن عملية فك الارتباط بين القوات بدأت عند نقطتي اشتباك في سهلي ديمشوك وديبسانج.

كانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي اتفاق نيودلهي وبكين على القيام بدوريات عسكرية على طول الحدود المتنازع عليها في الهيمالايا، وذلك بعد اندلاع مواجهة بدأت باشتباك دام في 2020.

كانت العلاقات بين الهند والصين قد تدهورت في يوليو 2020، عقب مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا و4 صينيين.

وتحول الأمر لمواجهة طويلة المدى في المنطقة الجبلية الوعرة، حيث قام كل جانب بإرسال عشرات الآلاف من الجنود ليتمركزوا في المنطقة مدعومين بالمدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة.