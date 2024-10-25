كوريا الجنوبية: إخماد حريق نشب في مستودع للقوات الأمريكية دون إصابات

سول- (د ب أ)

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنه تم إخماد حريق نشب في مستودع للقوات الأمريكية في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد، دون وقوع إصابات.

وقال المقر الرئيسي لمكافحة الحرائق في مدينة "بوسان" إنه تمت السيطرة على الحريق تقريبا بحلول الساعة 7:24 صباحا، مع رفع نظام الاستجابة للحريق اعتبارا من الساعة 7:34 صباحا، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

واندلع الحريق في الساعة 6:31 مساء الخميس في منشأة تابعة للقوات الأمريكية في كوريا في "بوسان"، الواقعة على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول؛ مما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 160 فردا و51 قطعة من معدات الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

وأفادت التقارير بأن الحريق اندلع في منشأة تخزين مبردة داخل المستودع الذي كان قيد الإنشاء، وفقا للمسؤولين.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حيث غادر جميع العمال مكان الحادث بعد الانتهاء من أعمال البناء، ولم يمتد الحريق إلى المباني المجاورة.

ويقوم رجال الإطفاء حاليا بإخماد النيران المتبقية من الحريق.

وكان المستودع مسؤولا عن توزيع المعدات الخاصة بالقوات الأمريكية في كوريا، والتي تم جلبها عبر ميناء "بوسان"، إلى الوحدات المتمركزة في جميع أنحاء البلاد.

وتعتزم القوات الأمريكية في كوريا إجراء تحقيق مستقل في القضية بعد إخماد الحريق بالكامل.

ولدى الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشطر الشمالي المسلح نوويا.