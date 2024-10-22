النواب اللبناني يفشل في عقد جلسة انتخاب أعضاء اللجان بسبب عدم اكتمال النصاب

بيروت- (د ب أ)

تعذّر انعقاد الجلسة النيابية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الثلاثاء، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس النيابي بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة اليوم موعد انتخاب اللجان النيابية لم يكتمل النصاب القانوني".

وأشار البيان إلى أن "هيئة مكتب مجلس النواب بناء على أحكام النظام الداخلي وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي واستشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط التي قضت باعتبار اللجان النيابية قائمة وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها".

وتقرر "اعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار".