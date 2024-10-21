إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(أ ب)

قالت إيران إنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إمكانية قيام إسرائيل بشن ضربة ضد منشآتها النووية.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين إنه تم إرسال مذكرة الاحتجاج إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بقائي إن إيران ستعتبر أي هجوم على أي من تلك المنشآت "تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

وقد تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ الباليستية ضدها في الأول من الشهر الجاري، مما أثار المخاوف بشأن توجيه ضربات على المواقع النووية الإيرانية.

وهناك مجموعة واسعة من الأهداف أمام إسرائيل، من مباني الحكومة الإيرانية إلى القواعد العسكرية إلى منشآت النفط الحساسة والمنشآت النووية المحصنة بشدة والمخبأة تحت الأرض.

وتنفي إيران أنها تسعي لتطوير أسلحة نووية.