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مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي: حماس لم تتفكك بعد رحيل السنوار

01:41 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

يحيي السنوار

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وكالات

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مسؤولا بفريق التفاوض أبلغ أهالي الأسرى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم تتفكك بعد رحيل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، وتواصل العمل ووضعها مستقر.

وبحسب المسؤول ذاته فإن مواقف حركة حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك مرونة في موقف إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات، متابعًا: علينا الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون هذه المرونة فلن يكون هناك أي تقدم.

حركة حماس يحيى السنوار إسرائيل محور فيلادلفيا
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