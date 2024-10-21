وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني يبحثان التطورات في لبنان

القاهرة- مصراوي

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء الأحد التطورات المتلاحقة في لبنان.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية، أنه جرى اتصال هاتفي مساء أمس الأحد بين عبد العاطي وبري تناول التطورات المتلاحقة في لبنان، والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة، بحسب المتحدث باسم الوزارة السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي على الدعم المصري الكامل للبنان في هذا الظرف الدقيق، وأدان انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، رافضا بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذرا من وتيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

واستنكر وزير الخارجية قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية، وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.