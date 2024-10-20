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وزير الخارجية الأردني يصل إلى سوريا

01:19 م الأحد 20 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى سوريا من أجل لقاء نظيره بسام الصباغ وإجراء مباحثات معه.

وخلال جولته في العاصمة دمشق من المقرر أن يلتقي الصفدي أيضًا بالرئيس السوري بشار الأسد.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سوريا الرئيس السوري بشار الأسد
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