وزير الخارجية الأردني يصل إلى سوريا

(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى سوريا من أجل لقاء نظيره بسام الصباغ وإجراء مباحثات معه.

وخلال جولته في العاصمة دمشق من المقرر أن يلتقي الصفدي أيضًا بالرئيس السوري بشار الأسد.