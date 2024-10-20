وزير الخارجية الأردني يصل إلى سوريا
(وكالات)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى سوريا من أجل لقاء نظيره بسام الصباغ وإجراء مباحثات معه.
وخلال جولته في العاصمة دمشق من المقرر أن يلتقي الصفدي أيضًا بالرئيس السوري بشار الأسد.
وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها فخامة الرئيس السوري بشار الأسد، ويجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.#الأردن#سوريا— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 20, 2024
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