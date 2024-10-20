إعلان

BBC

اليوم.. رئيس إندونيسيا الجديد يتسلم منصبه رسميًا

07:56 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استلم الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو، منصب رئيس الدولة رسميا اليوم الأحد، في حفل تنصيب تم في المجمع البرلماني في عاصمة البلاد جاكرتا، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يجتمع برابوو، في وقت لاحق من اليوم الأحد في القصر الرئاسي مع كبار الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك حوالي 20 رئيس دولة.

ويرأس الوفد الروسي إلى فعالية التنصيب، النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف.

وخلال جلسة عامة في البرلمان، أدى برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا اليمين بصفتهما الشخصين الأول والثاني في الدولة للفترة 2024-2029.

وقال برابوو أثناء أدائه اليمين الدستورية: "أقسم بالوفاء بالتزامات رئيس جمهورية إندونيسيا على أفضل وجه وعدالة قدر الإمكان، وأقسم أن أحافظ على الدستور وأنفذ جميع القوانين واللوائح على أكمل وجه، وأن أكون مخلصا للوطن والأمة".

وفي أبريل الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الإندونيسية رسميا أن برابوو سوبيانتو بات الرئيس المقبل لإندونيسيا، رافضة الطعن من جانب المرشحين الخاسرين.

وفاز برابوو سوبيانتو البالغ من العمر 72 عاما، الذي شغل قبل ذلك منصب وزير الدفاع في بلاده، في الانتخابات الرئاسية بأغلبية مريحة بلغت حوالي 60%.

في نهاية يوليو الماضي، زار الرئيس المنتخب ووزير الدفاع الإندونيسي، العاصمة الروسية والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين.

برابوو سوبيانتو الرئيس الإندونيسي الرئيس الإندونيسي الجديد إندونيسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تُهاجم 175 هدفًا في غزة ولبنان خلال الـ24 الماضية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

لا زيادات لمدة 6 أشهر.. مدبولي: مضطرون لرفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025