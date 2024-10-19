حيفا تحت النار.. حزب الله يستهدف أكبر مدينة صناعية وعسكرية في إسرائيل (صور+ فيديو)

وكالات

بعد يومين من إعلان حزب الله اللبناني إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، قصف الحزب قاعدة عسكرية قرب منطقة حيفا شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة.

وقال الحزب في بيان له، اليوم السبت، إنه "قصف قاعدة ناشر العسكرية شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة"، وذلك بعد أيام من إعلانه إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل.

معركة جوية.. الاحتلال يفشل في التصدي لصواريخ حزب الله في سماء كريام يام قرب حيفا. pic.twitter.com/JTPd6mkBw8 — ثرياء بنت فلسطين| 🇵🇸 (@TharayIsaac2) October 19, 2024

وأضاف حزب الله، أن مقاتليه قصفوا منطقة حيفا في شمال إسرائيل بالصواريخ، فضلًا عن قصف الكريوت شمال مدينة حيفا بـ"صلية" صاروخية كبيرة، إذ دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بإصابة عدد من الإسرائيليين جراء سقوط الصواريخ في شمال إسرائيل خاصة منطقة حيفا والجليل الغربي.

وقالت نجمة داوود الحمراء، إنه "أصيب 9 إسرائيليين بجروح متوسطة جراء القصف على كريات آتا بـ حيفا والجليل الغربي جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان"، وفق القناة 13 العبرية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط عدد من الصواريخ في شلومي بالجليل الغربي وأنباء عن وقوع إصابات، مؤكدة إصابة شخص في مستوطنة "كريات آتا" جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، بالإضافة إلى وقوع إصابات مباشرة لعدد من المباني في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله من لبنان.

إصابة مباشرة لمركبة في مستوطنة “كريات آتا” بصاروخ أطلقه حزب الله بالقرب من حيفا شمال فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى صواريخ أخرى سقطت شمال حيفا وهناك إصابات.



نسبة فشل القبة الحديدية في التصدي تتزايد. pic.twitter.com/yBzztZPkSv — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 19, 2024

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعًا بالمنطقة الشمالية جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

النيران تلتهم مركبة بمستوطنة "كريات اتا" بخليج حيفا، جراء القصف الصاروخي من لبنان.



بعد رشقة ثقيلة من حزب الله.. أضرار في عدد من المركبات في "الكريوت" بخليج حيفا. pic.twitter.com/y1tgiKB8nA — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) October 19, 2024

وفي وقتٍ سابق مساء أمس الجمعة، قال حزب الله اللبناني إنه "قصف حيفا بصواريخ نوعية وهاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة"، كما أعلن استهدافه تجمعًا لقوات إسرائيلية عند عبّارة كفركلا لمرتين بقذائف المدفعية.

كما أعلن الحزب أنه قصف برشقة صاروخية كبيرة ‏منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، فضلًا عن أنه استهدف بالصواريخ ثكنة يوآف في الجولان ‏السوري المحتل.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أنه سمع دوي 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق إصابة 67 شخصًا، 5 منهم فى حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، إثر انفجار طائرة دون طيار قرب بنيامينا فى منطقة حيفا.

سماع دوى 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا



ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سمع دوى 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 67 شخصاً، 5 منهم فى حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، إثر انفجار طائرة دون طيار قرب بنيامينا فى منطقة حيفا. pic.twitter.com/RQiY4x68y8 — دسمان نيوز (@DasmanNewsCom) October 18, 2024

وبدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، خلال تفقده للواء الجولاني: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان حتى في بيروت".

وجاء تصريح نتنياهو بعدما أعلن جيش الاحتلال، في بيان صدر عنه، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة.