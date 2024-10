لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. ماذا يعني استهداف منزل نتنياهو؟

القاهرة- مصراوي

لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة ولبنان، استهدف حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة منزل .رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا المطل على البحر المتوسط، لكن دون وقوع إصابات جراء الهجوم، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام LCMS، والخبير السياسي أحمد رمضان، علق على واقعة محاولة اغتيال نتنياهو باستهداف منزله في قيساريا، بأن الواقعة تطورٌ كبير في مسيرة الحرب المتدحرجة في غزة ولبنان، والتي دخلت مرحلة استهداف المستوى السياسي في إسرائيل، وفي المقدمة نتنياهو.

وتابع "رمضان" أن الحدث كبير، ويحمل عدة مضامين، أهمها أن الحرب في مرحلة اللاعودة وكسر عظم ، وأصبحت حرب وجودية للجميع. إضافة إلى وجود الاختراق الأمني الذي سهَّل الوصول إلى منزل نتنياهو المحصَّن في قيسارية، ووفَّر معلومات غاية في السِّرية.

وأشار مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام LCMS، إلى وجود ثمَّة رسالة أمريكية أتاحت عبور مسيَّرة مسافة 70 كم دون تدخل من المنظومة الأمريكية المضادة والمتأهبة، والرسالة موجهة لنتنياهو، وتعني قرب خروجه من المشهد السياسي.

وحسب "رمضان" فإن نتنياهو لن يتمكن بعد اليوم من التجوُّل بحرية، وسيضطر للاختباء وعقد لقاءاته في أماكن تحت الأرض، وسيحيط تنقلاته بسرية تامة حتى عن حكومته ومقربين منه، مشيرا إلى أن الحدث أيضًا رسالة لأعضاء المستوى السياسي، الذين يمكن أن يتحولوا إلى أهداف لاحقة، والجميع سوف يقلٍّص من حركته العلنية.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

وقالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

The moment a drone coming from Lebanon soars above a helicopter patrolling over Haifa. pic.twitter.com/tJds2J4YzB