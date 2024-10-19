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BBC

كوريا الشمالية تزعم اكتشاف بقايا طائرة مسيرة كورية جنوبية في العاصمة

10:53 ص السبت 19 أكتوبر 2024

بقايا طائرة مسيرة - ارشيفية

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وكالات

قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها عثرت على بقايا مسيرة كورية جنوبية خلال عملية بحث في العاصمة بيونج يانج، زاعمة أن المسيرة أثبتت أن الجيش الكوري الجنوبي كان وراء تسلل مسيرات مزعومة فوق سماء المدينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية صورا تظهر ما يبدو أنها مسيرة مدمرة. وقالت إن تحقيقا مشتركا أجراه الجيش الكوري الشمالي ووكالات الأمن خلص إلى أن الطائرة، التي قالت إنها تم العثور عليها في 13 أكتوبر، هي نفس نوع الطائرة المسيرة التي ظهرت في عرض عسكري كوري جنوبي في وقت سابق من أكتوبر.

واتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإطلاق مسيرات فوق سماء بيونج يانج خلال الليل ثلاث مرات خلال الشهر الجاري لإسقاط منشورات دعاية مناهضة لكوريا الشمالية. وهددت بالرد بقوة إذا تكرر تحليق طائرات مسيرة مجددا.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الطائرة التي يتردد أنه تم العثور عليها في بيونج يانج هي على الأرجح إحدى المسيرات التي استخدمت لإسقاط المنشورات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الفحوصات للتحقق من ذلك.

كوريا الشمالية طائرة مسيرة بيونج يانج الجيش الكوري الجنوبي
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