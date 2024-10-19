ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد استهداف منزل نتنياهو

وكالات

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وأعلن موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي اليوم السبت أن هدف انفجار الطائرة بدون طيار القادمة من لبنان في قساريا هو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مكتب رئاسة الحكومة يرفض الإفصاح عن مكان نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا.

وتسللت 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا وأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض إحداها.

وأشارت إلى سماع دوي انفجارين في محيط طبريا شمالي إسرائيل عقب انطلاق صفارات الإنذار.