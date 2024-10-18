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BBC

بعد استشهاد يحيى السنوار.. حماس تكشف موقف الأسرى الإسرائيليين في غزة

03:27 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

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القاهرة- مصراوي


أعلن نائب رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية استشهاد رئيس الحركة يحيى السنوار، في مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.


وقال الحية في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، إن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بطوفان الأقصى العظيم.


وأكد أن حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.


وقال الحية إن أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات.

يحيى السنوار الأسرى الإسرائيليين غزة حماس
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